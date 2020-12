Sylvie RUTY

Le travail que je propose est né de mon expérience personnelle. Cela fait bientôt 15 ans que je travaille sur moi par le ressenti. Au début j'ai fais cela pour m'aider dans mon existence. Progressivement je me suis passionnée par ce travail qui m'offrait toujours plus de compréhension sur moi-même, toujours plus de joie dans ma transformation intérieure. C'est un travail simple, qui ne nécessite aucune connaissance particulière car il repose sur notre capacité à ressentir. Il peut donc s'adresser à chacun d'entre nous. Il nous ramène à notre condition d’humain, à davantage de spontanéité, de simplicité, de joie, et de sens dans notre vie ..



Mes compétences :

