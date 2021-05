Sylvie THUILLIER

Mes 20 années d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique m'ont permis de développer des compétences commerciales et managériales.



J'ai commercialisé et managé des équipes de vente aussi bien dans le domaine du médicament que de la cosmétique en pharmacie.





Mes compétences :

Beauté

Commercial

Cosmétiques

Déléguée pharmaceutique

Dermatologie

Directeur commercial

Directeur des Ventes

Directeur régional

Industrie pharmaceutique

OTC

Parfumerie

Phytothérapie

Responsable de Secteur

ventes

Ventes B to B