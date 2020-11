Sylvie WEBER

Organisée et sachant gérer les priorités , je m'adapte aux changements qui ont ponctué ma vie professionnelle depuis 2000, au rythme des transformations des entreprises.



Apres avoir occupé différents postes transverses au sein de la fédération Agirc-Arrco, j'ai souhaité réorienter ma carrière vers un poste à dominante plus technique. Je suis aujourd'hui DBA .



Mes compétences sont :

- Conception des modèles de données

- Administration des bases de données (socle Postgres)

- Gestion des mises en production des solutions informatiques

- Management d'équipe, Pilotage et Suivi d'Activités

- Réalisation de Tableaux de bord pour des directions informatiques.

- Suivi d'indicateurs de performances (KPI)

- Gestion processus : Certifiée ITIL Foundation V3 en Novembre 2010

- Gestion budgétaire

- Communication écrite

- Organisation du travail

- Décisionnel : BO XI (réalisation et utilisation de rapport)

- Excel

- Anglais



J'ai côtoyé, contribué et utilisé plusieurs processus ITIL mis en place par l'entreprise. J'ai même par 2 fois occupé un poste de management de proximité.



participation également à des missions ponctuelles comme :

- Dépouillement AOE - Contrat pour le pilotage de la production

- Organisation , élaboration ODJ et CR des comités de direction opérationnels hebdomadaires

- Mission RH pour harmoniser les fiches emplois

- Assistance dans l'étude de l'organisation détaillée d'un service.