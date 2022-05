DOMAINES DE COMPETENCES



MANAGEMENT

 Manager les équipes projets : 15-20 collaborateurs en moyenne

 Développer l’esprit d’équipe et du dépassement de l’objectif

 Soutenir les programmes de développement collectif et individuel



COMMUNICATION

 Manager la relation clients internes, externes et consortium

 Réaliser le reporting au top management

 Travailler en plateforme multi- culturelle : FR, DE, BE, SW, CZ, HG



DECISION & ARBITRAGE

 Garantir aux projets l'adéquation des ressources et moyens opérationnels

 Arbitrer en cas d'intérêts contradictoires



PILOTAGE

 Mettre en place la stratégie des Projets et cascader cette vision

 Créer et décliner les outils en indicateurs (identifier points singuliers)

 Mesurer les Risques, Opportunités et enjeux (actuels et futurs)

 Piloter Avancement - Performance - Optimisation des projets & équipes



FINANCE

 Suivre les revues budgétaires des contrats (350 M€)

 Mettre en place les programmes d’amélioration de marge



PLANIFICATION

 Réaliser la stratégie de planification, pilotage et harmonisation



GESTION CONTRACTUELLE

 Suivre les avenants de contrat vis-à-vis des clients

 Gouverner les litiges fournisseurs et des dossiers juridiques





LANGUES & FORMATIONS



ENSAM : 1995-1998

Anglais : Courant

Allemand : Notions



Outils : Programmation VB, Word MS office (Word, Excel, Access, Powerpoint), MS-Project, Photoshop, Lotus note...



Centres d'intérêt : Guitare, voile, modélisme,...





