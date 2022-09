Tamara SIMONET

Après 10 ans d'expérience en stratégie marketing multicanal, communication interne/externe et gestion de projets, et 4 ans d'expérience professionnelle en transaction immobilière au sein de l'agence LAFORET, où je me suis découverte une vraie passion, je souhaiterais rejoindre une nouvelle équipe en tant qu'agente commerciale.

Je serais ravie de transmettre et de partager mon dynamisme afin de relever de nouveaux défis.