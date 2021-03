Tangi ROZEC

Manipulateur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, diplômé depuis 2009.

Mon parcours professionnel m’a amené à travailler dans différents établissements public et privé, en radiologie conventionnelle, au scanner et en radiothérapie.

Dernier semestre 2009 à l’hôpital de Lorient au scanner et en radiologie.

Début 2010 en radiothérapie au centre Étienne Dolet de Saint-Nazaire

Arrivé à Landerneau en Mars 2010 ou j'y travaille depuis dans le service de radiologie.



Je pratique actuellement de la radiologie conventionnelle et du scanner.

Je travaille selon un roulement qui me permet de travailler en équipe sur les heures d'ouvertures du service, mais également seul lors des gardes de weekend et de fériés ainsi que pendant les nuits.

Durant ces gardes et sur certains créneau de scanner je travaille via la téléradiologie avec le service du CHRU de Brest ou la Compagnie Générale de Télé-Radiologie.



Mes compétences :

Radiologie

tomodensitométrie

Référent demande informatisé d'examen d'imagerie

Référent cotation

Référent téléradiolgie

Référent PACS