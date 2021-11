Tania CASCAIS

Conseil et accompagnement des clients dans la conception et l'évolution de leur stratégie de communication

Conduite opérationnelle de projets

Management des équipes

Développement du business & Fidélisation du portefeuille clients

Gestion commerciale

Négociation avec les prestataires





Ma mission consiste à gérer et développer un portefeuille de clients pour répondre à leurs problématiques marketing en recommandant et développant des dispositifs de communication, selon les canaux de communication appropriés (digital, print, medias sociaux, grands medias) en BtoC ou BtoB.





Par conséquent, du brief à la livraison des projets, je reste leur interlocutrice privilégiée ainsi que celle de l’équipe créative et des prestataires afin de veiller à la bonne réalisation, à la qualité des projets, au respect du budget et du cahier des charges des clients.



LANGUES

- Anglais : opérationnel

- Espagnol : courant

- Portugais : courant



INFORMATIQUE

- Maîtrise du Pack Office

- Très bonne connaissance de la chaîne graphique et des logiciels de PAO.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de publicité

Marketing

key account manager

Gestion de projet

Médias

Communication

Publicité

Chef de produit

Web