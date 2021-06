Tânia MARTINS

Bonjour



Sortie de l'école de mode parisienne ESMOD, je suis en ce moment en CDI chez Yves Salomon en tant qu'assistante patronnière. Avant cela, j'ai faits une formation de design et Marketing de mode, à l'université du Minho au Portugal.

De nos jours, l'univers de la mode est beaucoup plus industriel qu'artistique. C'est pour cette raison que j'ai choisi le modélisme comme profession initiale, pour pouvoir sentir le plaisir de ce métier et ne jamais perdre l'émotion de voir un beau travaille fini grâce à notre savoir-faire. Le stylisme je le garde en hobbies, jusqu'à ce qu'une opportunité alléchante me fasse changer d'avis.

L'ambition saine me guide sans pauses, pour qu'à chaque opportunité je puisse en savoir un peu plus et bâtir mon expérience solidement. La soif de la perfection, où cette passion nous submerge, est la justification de la patience sans limites, la fatigue de l'excès, mais la drogue finale de satisfaction.

Je remercie chaque personne qui a contribué à mon épanouissement dans cet univers où je travaille. Je ne suis qu'au début, mais je sais que j'ai faits les bons premiers choix.



Merci



Mes compétences :

Modélisme

Marketing

Stylisme

Mode