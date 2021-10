Tania PIFFETEAU (LIEBMANN)

Tania esthéticienne à domicile, diplômée détat, 22 ans dexpériences, se déplace dans le Val dOise, les Yvelines et aux alentours chez vous pour un véritable moment de détente et de bien-être.

Un contact et une écoute plus chaleureux, des horaires souples et larges , un gain de temps et une hygiène irréprochable.

Elle peut également vous recevoir à son domicile à Herblay Sur Seine.

Sa spécialité est lépilation à la cire orientale.

Réserver uniquement aux femmes.

Vous pouvez la contacter au 06 26 51 20 61