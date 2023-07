Tanneguy WORTH

J'interviens depuis plus de 20 ans au sein du cabinet de recrutement Michael Page. Dédié aux fonctions commerciales, marketing et communication j'ai été nommé Senior Executive Associate en 2023 après avoir été respectivement Partner, Consultant Associé, Consultant Senior et Consultant les années précédentes.

Spécialisé dans lunivers de l'automobile, du transport et de la logistique, du service aux entreprises, mon expertise sétend également à dautres domaines comme lindustrie, les nouvelles technologies ou encore la grande consommation. Mon parcours repose sur une formation bac+ 5 (IEA, Institut Européen des Affaires) et 5 premières années au sein dune entreprise de prestations de services automobiles. Je suis reconnu par mes clients et les candidats pour mon expertise et pour ma dimension conseil.



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Recrutement