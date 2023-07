Taoufik BEKKOUCHE

Professionnel de comptabilité depuis plus de 09 ans, j'ai occupé successivement la fonction de responsable comptable et moyens généraux puis chargé des approvisionnements.

Le poste de responsable comptable et moyens généraux que j'ai occupé chez Numilog-filiale de Cevital, m'a permis de découvrir la dimension managériale et stratégique d'un poste d'encadrement. Coordinateur entre banque société et clients, je possède une bonne connaissance de l'animation du réseau. En tant que responsable des approvisionnements, j'ai pour missions d'établir une relation entre différents services (production, stock et vente) établir des prévisions et définir les actions nécessaires à leur réalisation, puis d'effectuer le suivi régulier de leur mise en application.

Le poste de comptable que j'ai occupé chez la société avicat Algérie m'a permis d'approfondir mes capacités en contrôle de la trésorerie, les caisses régies et les gestions des différents sites dont j’étais responsable.

Dynamique, ayant le sens de l'écoute et du travail en équipe.

Pluriculturel de part mes expériences requises des postes occupés.

Mon habilité à prendre des décisions et la facilité d'approche clients que J’ai acquis me permettraient d'apporter un plus.

J'ai de la capacité à travailler sous pression , apte à m'adapter aux différents changements.



Mes compétences :

Excel

Access

Word

Outlook

Simple comptable

Powerpoint

Internet

Relations interehniques