Tarek BRAIKI

Fort d'une expérience significative dans le management de projets, j'ai eu la chance de connaitre différents stades de conduite d'une affaire.



Ayant débuté en tant que chef de projet en Bureau d'études, j'y ai assimilé des grosses connaissance dans les aspectes réglementaires (ERP, NFC 15100, NFC 14100,...).

J'ai également ouvert une structure dans la coordination SSI, permettant ainsi à l'entreprise d’élargir son offre de services.



Par la suite, j'ai souhaité découvrir le monde du "terrain" en rejoignant un installateur électricien.

Développement commercial, contact clientèle, réponses à appels d'offre, relations fournisseurs, suivi de chantiers...tels étaient mes nouvelles activités.

Le management se faisant plus présent, j'ai pu mettre à profit mon sens du travail en équipe et de l'organisation pour mener à bien des projets plus exigeants les uns que les autres.



J'ai ensuite intégré une entreprise qui fabrique son propre système de contrôle d'accès.

Il s'agissait pour moi d'être l’interlocuteur du client pour l'intégration du système dans son installation.

Au sein du service Export, je n'avais de lien qu'avec des clients étrangers (Chine, Brésil, USA, Australie, Arabie Saoudite,...).



Enfin, j'ai décidé de revenir dans le monde de l’installation, dans lequel je trouvais réellement ma place.

Tout d'abord au sein de l'entreprise SNEF, puis, au sein du groupe VINCI ENERGIES !



Rattaché à l'agence de Nouméa en Nouvelle Calédonie, j'ai prouvé que la distance n'était pas un frein à mon évolution et à ma recherche de savoir !

J'ai rejoins un beau projet, sur un territoire jusqu'ici inconnu pour moi.



Comme on dit : y a plus qu'à !



Mes compétences :

Bâtiment

Ingénierie

AutoCAD