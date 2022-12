Tarek OUARRAOUI

Après deux années validées dans le Grand Institut de l'Internet et du Multimédia, J’effectue un BAC+3 Bachelor Communication option Web & numérique de l'école EFFICOM,

j'ai eu l'opportunité d'acquérir une première expérience solide auprès de l'entreprise Marjollet, dans l’évènementiel à petite échelle grâce aux dégustations culinaires effectuées au sein de l'entreprise. Le dialogue sous forme de débat, nous a permis de sélectionner les objectifs à court et moyen terme. J'ai animé des journées portes ouvertes au Pôle Léonard de Vinci, et j'ai mis en place des campagnes média dans les journaux étudiants concernant les évènements du Bureau Des Élèves.

De ce fait, j'ai été amené à aborder la création graphique en collaboration avec les élèves concernés, ainsi qu'à travailler sur des sites web et sur divers supports de présentation.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Windows

Indesing

Flash

PHP

After effect

Mac os x

3DSM

Premiere

Notepad++

Vente

Gestion personnel

Gestion des stocks