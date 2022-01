Tatiana BONNEVILLE

Formation et support informatiques et fonctionnels sont mon quotidien professionnel. Je suis très investie dans l’exploration des solutions d’apprentissage à distnce et je participe activement dans leurs mise place.

Parallèlement à mon activité professionnelle en informatique, je travaille sur un dictionnaire général bilingue français-serbe, ainsi que sur une méthode d'apprentissage du serbe pour les francophones, une ambition de longue date…



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Formation

Pédagogie

Informatique

Gestion de projet

Ressources humaines