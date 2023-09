Tatiana DE BARELLI

L'éducation grâce à l'art et les arts faisant partie de l'éducation

www.educart.eu



En 2008, j'ai fondé une asbl "Educ'art", organisme qui propose des formations enseignants, animations classe et coaching pédagogique. Les sujets traités ? les réponses multisensorielles aux difficultés d'apprentissage ; le geste d'écriture, en lien avec la musique et les arts plastiques



Mon intention ? Valoriser les techniques artistiques et co-construire des outils pertinents pour aider les élèves en difficulté d'apprentissage, en particulier l'écriture.



Qui je suis ? psychopédagogue (ULB) et graphologue (école de graphologie belge, fondée par Mr Dagnely), j'ai lu un jour que les arts sont les seuls apprentissage qui exigent qu'on y mette son âme.

Comme graphologue, j'ai toujours travaillé autour de l'écriture en tant que reflet de l'âme du scripteur.

Et comme psychopédagogue, je m'attache à offrir aux enseignants qui apprennent à écrire aux enfants des outils créatifs pour accompagner l'acte d'écrire.



Ma vision ? j'imagine ... une école où les niveaux co-existent une école du plaisir de la Vie où les enseignants comme les enfants sont là pour apprendre, où "apprendre" passe par le corps et les sensations, le coeur et les émotions, la tête et les pensées. Une école où la compétition existe ... face à soi-même, où se développent la communication, la collaboration et la solidarité. Où les enfants sont regardés et encouragés en tant que transformateurs du monde.



On apprend grâce et avec les autres : dès que possible, je saute les frontières pour partager notre expérience et découvrir d'autres pratiques innovantes. Je crois beaucoup dans une nouvelle culture, humaine, universelle et riche de ses diversités.