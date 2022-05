Tatou n'guessan Hugues né le 27/09/1983 à Agboville, célibataire 02 enfants, thermicien de formation,bonnes connaissances pratiques en électrotechnique, en froid , en maintenance des systèmes de production. Mes valeurs: mettre mon savoir faire et mes compétences au profit de l' entreprise de sorte à accroître sa performance et sa productivité. Depuis 15 février 2016, stagiaire sécurité -hygiène et environnement à saco San Pedro,groupe Barry callebaut,compte tenu de mes capacités à diagnostiquer les pannes électriques et mécaniques pour une intervention sur,je suis passé a la maintenance depuis le 04 juillet 2016 en tant que électromécanicien de quart.



Mes compétences :

Maintenance industrielle-sécurité au travail

Suivi et entretien chaudières

Installation et depannage des equipements frigorif

Pose et cablage des candelabres

Électricité industrielle

Sécurité hygiène et environnement