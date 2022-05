Tatyana PAVLYUK

Diplomée de bac+5 en traduction et linguistique russe-ukrainien-anglais-français à l'Université d'Etat de Tchernivtsy (actuelle Ukraine), je suis actuellement interprète et traductrice de russe auprès des entreprises, employeurs d'une main d'oeuvre étrangère. J'interviens également comme professeur de russe auprès des particuliers et diverses structures. Ma deuxième mission est d'élaborer des stratégies d'action et de mettre en place des projets de développement de relations entre la France et l'Ukraine dans les domaines de l'économie, du tourisme et de la culture.



Mes compétences :

Interprétariat

Russe

Traduction