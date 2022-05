Tauge ROZENN

Aujourd'hui, après avoir vendu de l'Aloe Vera pour la décoration d'intérieur, je le commercialise en indépendante à travers une gamme de produits très large, à base de pulpe d'Aloe Vera, pour un bien être au quotidien.

Je développe mon affaire en France et à l'international en formant et en accompagnant de nouveaux distributeurs.

J'offre une réel opportunité d'affaire pour être libre et indépendant.

Je m'adresse à ceux qui recherche une indépendance dans leurs travail, une gestion libre de leurs emplois du temps, qui aiment les challenges. Que votre objectif soit d'avoir un complément de revenus ou activité à temps plein.