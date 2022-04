Benoit VASSENT

J'ai créé LD Consulting en 2000 après avoir passé 15 ans dans l'informatique de gestion, principalement chez HP. La gestion d'équipe et le management prenait une place très importante lorsque j'étais ingénieur informatique et c'est naturellement, par goût pour les interactions entre les gens que je suis devenu formateur en informatique puis responsable de formations.

Sportif de haut niveau, j'ai compris que le dépassement de soi nécessaire à la traversée de la Manche à la nage pouvait se transférer à l'entreprise et sur chacun de ses employés, si tant est qu'ils étaient correctement managés. C'est ainsi que l'idée de LD Consulting a germée.



LD Consulting, c'est une opportunité pour tout manager qui doit gérer une équipe, pour tout dirigeant ou responsable RH qui doit recruter - peut-être les meilleurs mais surtout ceux qui sauront se dépasser et intégrer avec intelligence une équipe pour la bonne marche de l'entreprise - d'obtenir des réponses pratiques et bien calibrées à ses attentes.



Mes compétences :

Management

Accompagnement au changement

Ressources humaines

Bilan de compétences

Gestion de la formation

Méthode agile