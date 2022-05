Laetitia STÉPHAN

10 années dans la grande distribution spécialisée, de manager à directrice de business unit, expérimentée en stratégie commerciale et en développement humain. Chassée par un cabinet RH, ce virage élargit mon horizon en matière de ressources humaines, avant la création de Cap&Sens RH.

Un parcours atypique pour un regard ouvert et différent sur les ressources humaines de nos clients.

J'ai pris ensuite un autre chemin et j'ai construit mon temps partagé entre une entreprise d'artisanat d'art et une université, tout en assurant une continuité avec mon parcours...

Aujourd'hui à temps plein au sein des Ateliers JB Chapuis, j'ai pris la responsabilité du site.



Mes compétences :

Recrutement

Stratégie RH

Communication

Conseil en management

Direction des ressources humaines

Stratégie commerciale

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Gestion budgétaire