Tavares ANSELME

Candidat, ayant quinze ans et plus d’expérience, des savoir être et des savoir faire prometteurs pour les entreprises ayant à relever des défis d’aujourd’hui et à anticiper ceux de demain.

Forte résolution de problèmes et la prise de décision des compétences avec la capacité de développer et mettre en œuvre des plans d'action efficaces. Capable de travailler de sa propre initiative et dans le cadre d'une équipe. Compétences éprouvées en leadership impliquant la gestion, le développement et la motivation d'équipes pour atteindre leurs objectifs. Habitués à traiter avec ... Voir en plus

Gestion des activités planning, formations et suivi des plans de carrière des équipes sécurité de sites industriels et tertiaires (Effectif global environ 65 personnes, équipiers, chef d’équipe HSE).



Management d’équipes multiculturelles et multidisciplinaires.

Conduite d’une équipe de logistique et transport au sein d’une formation de soixante personnels.



Mettre en œuvre une politique de prévention et de maîtrise des risques environnementaux.



Je suis une personne fiable et bien organisée, à la fois en bonne forme physique et flexible dans mon travail.

Cela est dû à mon expérience dans des environnements hostiles pendant ma carrière militaire et mon expérience dans mes différents postes depuis 04 ans.

En me donnant la capacité de m'adapter et de prospérer dans des conditions difficiles ou l''intégrité et l'ingéniosité sont nécessaires.



Planification, Mise en œuvre, Vérification et Amélioration de Systèmes de Management Hygiène Sécurité Environnement.



Formateur dans le domaine prévention et sécurité, Erinys au Congo.



Identification des dangers et évaluation des risques par divers méthodes.

Force de propositions d’actions et solutions, Investigation et analyse des accidents, incidents et anomalies.



Entrepreneur dans l’âme, j’ai toujours su développer l’activité des secteurs placés sous ma responsabilité en mobilisant mes collègues afin de répondre aux objectifs fixés par ma hiérarchie tels que l’amélioration du service, l’optimisation des coûts et le respect des délais impartis.





Autonome, rigoureux et méthodique, les responsabilités me stimulent, motivé par des valeurs d’intégrité, fiabilité et loyauté. Par conséquent, je suis certain de pouvoir répondre à vous attentes et souhaite vous apporter mon savoir-faire pour mener à bien les projets ambitieux au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

Consultant senior

MANAGER PROJET

Supervisor sécurity

Formateur APS

d'expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel