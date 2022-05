Tawes EDJEKOUANE

Bonjour et Bienvenue sur mon profil,



Etudiante en Master I à l'IFAG LYON, École de Commerce et de Management, je suis actuellement en alternance au sein de Renault trucks et prépare un MASTER "Manager d'entreprise et de centre de profit".



Six ans d'expériences professionnelles, passionnée de marketing, web marketing et de la communication je m'oriente aujourd'hui vers un poste de Directeur marketing pour continuer à développer mes compétences.



Je vous invite à visiter mon profil et revenir vers moi pour toutes interrogations.



A très vite !



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe InDesign CS6

Traduction anglais français

Adobe Photoshop CS6