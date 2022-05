J'ai travaillé dans le transport Urbain en tant que Chef du personnel , responsable du service contentieux , responsable du service Juridique et responsable du service Assurance , pendant Vingt Ans , avec la Société STHB Rabat Témara . Je suis aussi un ancien fonctionnaire de la DGSN Rabat ; et aussi un ancien gérant commerciale dans la restauration et de l'animation de haute gamme .