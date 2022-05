Tawhid CHTIOUI est Professeur & Directeur Général emlyon business school Africa.



Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion de l’université Paris Dauphine, il a occupé des fonctions scientifiques et dirigeantes dans différentes écoles de commerce en France. Il est Auteur de plusieurs articles scientifiques et a enseigné dans différentes écoles et Universités en France et l’international. Il est serial entrepreneur et a exercé des activités de conseil et de formation en entreprise.



Tawhid CHTIOUI est Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques (promotion du 14 juillet 2016).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Enseignement supérieur

entrepreneuriat

Management

Pédagogie

Direction d'écoles de commerce

Stratégie et Business Development

Pilotage de la performance