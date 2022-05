Tayachi ISSAM

Washing International Company (WIC) est une entreprise textile qui

emploie 2’200 travailleurs et se concentre sur le lavage, la teinture

et le traitement spécial de jeans, pantalons, chemises et jupes. Le

chiffre d’affaires moyen de l’entreprise est d’environ 30 millions €.

WIC s’est déjà soumise à plusieurs reprises à des audits énergétiques.

L’entreprise est équipée d’une station d’épuration avancée et

d’équipements modernes. Elle applique des normes de traitement

des eaux usées strictes (NT 106.002) et vise les certifications ISO

14001 et OEKO-TEX 100.

WIC fait partie des 20 entreprises qui ont intégré la première phase

du projet afin d’améliorer leur performance environnementale et

leur productivité.



