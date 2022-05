Mes compétences :

Personal Home Page

Cascading Style Sheets

Visual Basic for Applications

UDP

TCP/IP

SQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

ECLiPSe

C++

C Programming Language

Android Studio

Maintenance informatique

Administration réseaux

Programmation android

Programmation orientée objet

Maintenance systemes

Virtualisation

UML