Tayeb HOUAIRI

De formation technique (métallurgie moulage) et commerciale (marketing vente), mon domaine de compétence se situe dans la responsabilité des ventes de matériaux réfractaires destinés aux fours industriels et la vente de pièces moulées (aciers spéciaux et réfractaires, fontes GL et GS) .

Les zones d'action expérimentées sont la France la Belgique le Danemark et l' Afrique du nord.

Les langues parlées sont le français, l'anglais, l'espagnol, le berbère et de bonnes notions d'arabe.

Rédiger et négocier une offre technique et commerciale suivant un cahier des charges, soumissionner aux appels d'offres internationaux, supervision et suivi des essais techniques sur sites clients, salons professionnels, étude de marché, font concrètement partis de mes compétences.



Mes compétences :

Suivi chantier

Mobilité internationale

Négociation internationale

Cahier des charges

Rédaction technique

Commercialisation des produits techniques