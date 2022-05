Tayeb Medjeldi, Directeur Général du C2T3, dispose d'une expérience professionnelle et professorale dans les domaines du traitement du signal et des télécommunications de près de 30 ans. En plus de six années dans l'industrie en tant que chef de département technique, Il a enseigné pendant plus de vingt ans aux niveaux universitaire et trois ans au niveau collégial. En plus d'avoir été pendant 6 ans directeur- adjoint d'un laboratoire de génie électrique, Il a contribué à plusieurs travaux de recherche relevant de projets nationaux et internationaux et a contribué à l'encadrement de plusieurs dizaines d'étudiants en génie électrique.

Il est titulaire d'un post-doc en traitement d'images, d'un doctorat et d'une maîtrise en génie électrique (traitement de signaux) et d'un diplôme d'ingénieur d'état en génie électrique option télécommunications.





Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Coaching d'équipe

Concertation