Beauchamp SERGE

A oeuvre pendant 32 ans au sein du réseau de la santé et des services sociaux en Mauricie et au Centre- du- Québec à titre de dirigeant en Centre Jeunesse durant 17 ans et a l'Agence de santé durant 13 ans. Les fonctions assumées, directeur des services administratifs, directeur des finances, des ressources humaines, directeur général adjoint et coordonnateur régional de la sécurité civile. Mission santé.



Parmi les responsabilités assumées, notons l'élaboration du plan stratégique régional et la coordination du cycle de gestion, la planification de la main d'oeuvre régionale et le support conseil en droit et politique de la santé.



Mes compétences :

gestion des ressources humaines

conseil en droit et politique de la santé

gestion financiere (CPA-CGA)