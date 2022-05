Tayeb TAIBI

A partir du 16 Avril2013 : Libre de tout engagement .

Du 1er juin 2012 à ce jour : Suite décision de l’employeur, tout le personnel est mis en chômage forcé, d’où ma décision de mettre fin au contrat de travail me liant et cet employeur.



Du 28 Avril 2011 au 15 Avril 2013 : Directeur rattaché à la Direction Générale chargé

de missions

Du 22 Novembre 2007 au 28 Avril 2011 : Directeur des Ressources Humaines

Personnel géré : environ 1800 personnes

Domaine de la pêche hauturière.

Du 19 Avril 2007 au 31 Août 2007 et du 07 au 22 Novembre 2007:

Directeur des Ressources Humaines par intérim

Personnel géré : environ 1800 personnes.



Du 1er Avril 2006 au 22 Nov. 2007 : Directeur d’Exploitation

Domaine de la pêche hauturière

Personnel géré : environ 1400 personnes.



Février 1990 – janvier 2006 : SUCRAFOR – Zaio



Janvier 2000 – Février 2006 : Directeur Commercial et des Approvisionnements Membre du Comité de Direction

Personnel géré : 12 personnes

Missions/Réalisations (entre autres)



- Large contribution à la nouvelle organisation de la Société, ainsi qu’à l’élaboration et la mise en place du manuel des procédures ;

- Apport financier intéressant pour la Société suite aux prospections et choix des fournisseurs de la pièce de rechange ainsi que celui des clients de sucre ;

- Large contribution à l’installation d’une confiance entre la SUCRAFOR et ses partenaires .





Mai 1998 – janvier 2000 : Responsable du Contrôle de Gestion &

Chargé du Service Ventes

Missions & Réalisations (entre autres)

- Suivi des dépenses budgétisées ;

- Contrôle et suivi du respect de la réglementation et des procédures en vigueur ;



- Installation d’une discipline de rigueur au sein du Service ventes ;

- Large contribution dans la rationalisation des dépenses de la Société.



Février 1990 – mai 1998 : Responsabilités assurées par ordre chronologique

 Chef de la Division Exploitation

 Chef de la Division Energie & Eaux

 Chef de la Division Maintenance

Personnel géré : environ 200 personnes

Missions & Réalisations



- Large contribution à l’amélioration de la qualité du sucre blanc produit,

- Amélioration de l’équilibre thermique de l’Usine moyennant l’établissement des bilans matières et thermiques et la mise en pratique des conclusions dégagées.

- Amélioration et optimisation du circuit des eaux destinées pour la cité de SUCRAFOR ,

- Apport financier intéressant pour la Société grâce aux choix des opérations de maintenance à engager.



Janvier 1989 – février 1990 : SAMIR - Mohammadia.

Ingénieur d'Etudes et Projets



Missions & Réalisations ( entre autres )



- Formation du personnel sur les pratiques du raffinage de pétrole ;

- Travaux d’évaluation des équipements conformément aux méthodes du manuel d’évaluation économique des procédés.



Septembre 1986 – janvier 1989 : Institut Sucrier d'Etudes, de Recherche et de

Formation (ISERF) – Rabat.

Coordonnateur du Département Technique et Responsable du Service eaux & Energétique

Missions & Réalisations (entre autres)



- Etudes des circuits des eaux de différentes sucreries nationales ;

- Etudes en technologie sucrière au niveau de différentes sucreries nationales ;

- Formation du personnel sucrier sur les techniques de gestion de l’énergie et en technologie sucrière .





Octobre 1982 – septembre 1986 : Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI)

Rabat.

Maître Assistant



Mes compétences :

Très bonne maîtrise du traitement des eaux

Très bonne maîtrise des techniques solaires

Gestion des ressources humaines

Industrie