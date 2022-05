Taylor Made Recrutement est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions supports et commerciales.



Depuis 7 ans, nous accompagnons nos clients (grands groupes et PME) dans leur recherche de talents sur tous types de contrats de travail à l’échelle nationale.



Notre organisation par practice métier, combinée à l’expertise de nos consultants, garanti à nos clients et candidats la meilleure valeur ajoutée.



Nous vous accompagnons sur les fonctions suivantes :

-Finance/Comptabilité

- Assistanat/ADV

- Commercial/Marketing/Retail

- It/Ingénierie

- Banque/Assurance

- Achats/Logistique

- Ressources Humaines/ADP



Vous êtes client : Fort de notre expérience nous sommes en mesure d’accompagner nos clients sur des processus de recrutements individuels, en approche mixte, ou sur vos problématiques volumétriques lors de la création de centres de services partagés (type centre d’appel ou centre de gestion).



Vous êtes candidat : Soucieux de votre candidature, nous vous assurons la plus grande transparence dans votre processus de recrutement et dans le traitement de votre candidature. L’engagement pris par nos consultants est de vous apporter, à l’issu de votre entretien, leur avis sur votre cv, votre conduite d’entretien et sur l’image que vous renvoyez, afin de maximiser votre retour à l’emploi.