Tayssir BEN GHZAIEL

Ingénieur Docteuren chimie et physique des matériaux

2012 - 2016



Laboratoires:

URCMA, Faculté des Sciences, Tunis, Tunisie

SATIE, École Normale Supérieure, Cachan, France.



Thèse en chimie et physique des matériaux



Thématique de recherche : Synthèse, caractérisation et propriétés magnétiques et diélectriques de composites hybrides à base de Polymère et ferrite



* Synthèse des oxydes, des polymères et des composites hybrides.

* Caractérisation structurale et morphologique (DRX, IR, Spectroscopie UV-visible, ATG, EDX, AFM, MEB et MET).

* Mesures électromagnétiques:

- Mesure de la résistivité et de la conductivité.

- Mesure des propriétés magnétiques (VSM)

-Détermination des permittivité et perméabilité complexes pour l'évaluation des performance des matériaux en terme d'absorption des ondes électromagnétiques en hyperfréquences



Mes compétences :

Blindage electromagnétique

Ferrites

Aimants permants

Diffractométrie des rayons X

Magnétisme

Génie électrique

Compatibilité Electro Magnétique

MATLAB

Polymères

Matériaux

Physique Chimie

Chimie des matériaux

Chimie analytique