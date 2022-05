Présentation du

Professeur Tayssir HAMIEH





Etat Civil

Nom et Prénom : Tayssir HAMIEH

Date de naissance : 17 avril 1955 à Kfarhata (Liban)

Nationalité : Libanaise

Situation familiale : Marié, quatre enfants

Statut professionnel : Professeur des universités à l’université libanaise

Téléphones : 03/ 968 850, E-mail : tayssir.hamieh@ul.edu.lb



Responsabilités administratives, académiques et compétences

- Doyen de la Faculté d’Agronomie à l’université libanaise (UL) de 2008 à 2014.

- Directeur du laboratoire de Chimie Analytique, Matériaux, Surfaces et Interfaces (Laboratoire CHAMSI) à la faculté des sciences à l’université libanaise, depuis 1997.

- Professeur de Chimie-Physique à l’université libanaise depuis 1996

- Ingénieur en Génie Chimique de l’ESCIL et de l’ENSIC (France, 1982)

- Docteur en Chimie-Physique de l’UHA (Mulhouse, France, 1985)

- HDR en Sciences Physiques de l’UHA (France, 1996)

- Docteur en Mathématiques de l’UHA (Mulhouse, France, 2001)

- Maître des Conférences de Chimie Physique et Sciences des Matériaux, depuis 1990, à l’université de Haute-Alsace (UHA), Mulhouse, France

- Chercheur depuis 1983 à l’Institut de Chimie de Surfaces et Interfaces (ICSI-CNRS), Mulhouse, France

- Professeur depuis 1996, et Chercheur en Chimie Physique, Sciences des Matériaux et Environnement, à l’université libanaise, Hadath, Beyrouth, Liban.

- Président et Coordinateur depuis 2007 de la Commission Centrale pour la recherche scientifique à l’université libanaise.

- Membre depuis 2001 de la Commission Centrale pour la recherche scientifique à l’UL.

- Membre du Conseil Scientifique Restreint de l’Université de Haute-Alsace (1994-1999).



Axes et thèmes de recherche

- Nanomatériaux et nanotechnologie

- Physico-Chimie des matériaux, surfaces et interfaces

- Chromatographie gazeuse inverse et matériaux

- Mouillabilité, adhésion, équations de Laplace et Young

- Dispersions colloïdales et double couche électrique et environnement

- Phénomènes de transition dans les polymères

- Caractérisation électrique et physico-chimique des polymères conducteurs

- Catalyse, environnement et solides mésoporeux

- Thermodynamique bidimensionnelle et modélisation des équations d’état

- Modélisation mathématique, analyse numérique et matériaux



Sites Web personnels :

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tayssir.abbas.hamieh

http://www.ul.edu.lb/francais/rechpubl.htm



Site congrès sciences des matériaux dont je suis l’organisateur et le président :

28-30 mai 2012 : http://www.csm-lb.com

20-22 mai 2010 : http://www.ul.edu.lb/files/main1.htm

16-18 juillet 2008 : http://www.ul.edu.lb/activite/csm6/csm6.htm





Langues

Arabe Lu, parlé, écrit (1ère langue maternelle)

Français Lu, parlé, écrit (2ème langue maternelle)

Anglais Lu, parlé, écrit couramment



Publications à comité de lecture et communications

 155 publications dans des revues spécialisées et ouvrages de conférences internationales à comité de lecture.

 144 communications dans des conférences internationales avec actes.

 12 livres et proceedings édités

 22 conférences invitées dans des universités nationales et étrangères, ou conférences plénières dans des congrès internationaux.

 17 polycopiés universitaires





Thèmes de recherche et encadrement des chercheurs

Nanomatériaux et nanotechnologie, Physico-Chimie des matériaux, surfaces et interfaces, Chromatographie gazeuse inverse et matériaux, Mouillabilité, adhésion, équations de Laplace et Young, Dispersions colloïdales et double couche électrique, Phénomènes de transition dans les polymères, Caractérisation électrique et physico-chimique des polymères conducteurs, Catalyse, environnement et solides mésoporeux, Thermodynamique bidimensionnelle et modélisation des équations d’état, Modélisation mathématique, analyse numérique et matériaux. J’ai encadré plus d’une cinquantaine des chercheurs (DEA, Master M2 et doctorat de chimie et chimie physique).



Activité d’enseignement

Durant 28 ans d’enseignement supér