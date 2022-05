Tazi ZINEB

Finesse relationnelle et diplomatie me permettent de jouir de réelles capacités d'adaptation dans mes rapports aux autres et m’aident à parvenir à mes fins

J’ai tendance à impliquer facilement les personnes avec lesquelles je travaille lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, mais je suis aussi capable de prendre en compte les points de vue différents des miens afin d'enrichir ma réflexion. Les qualités comme l’ouverture d’esprit, réceptivité, capacité à accueillir la différence, etc., sont indispensables à l'exercice efficace de nombreuses fonctions comme la communication événementiel.

Lorsque je dois appréhender mon environnement, je m’appuie davantage sur mes intuitions et mes ressentis que sur des éléments purement factuels. Ceci fait de moi une personne qui privilégie l'instinct plutôt que l'attente et la réflexion... Par ailleurs, considérant le changement comme une opportunité et non comme une menace, il n'est pas rare que j’ai un rôle véritablement moteur dès lors qu'il s'agit d'introduire des évolutions ou de faire bouger les choses

J’apprécie d'explorer de nombreuses facettes de mon travail, passant d'un domaine à un autre en fonction de mes priorités ... Loin d'être un touche-à-tout superficiel, je suis capable, pour telle ou telle activité, de déployer un grand sens du détail visant à approfondir mon travail et ma vision des choses





Mes compétences :

Évènementiel communication relations publique