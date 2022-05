Site web : http://tceschau.free.fr/

Le tc Eschau est né en 1980 et il y règne une ambiance harmonieuse, conviviale en raison de sa taille, de l’investissement de ses dirigeants mais aussi des bonnes volonté et humeur de tous.

Nous mettons à la disposition de nos 150 membres, 5 courts de qualité :

- 3 courts extérieurs ( 2 terrains de terre-battue, 1 synthétique).

- 2 courts couverts ( 2 terrains en dur).



Que ce soit pour le tennis de compétition ou de loisir, le club offre une totale accessibilité de ses installations 24h/24h, 7j/7j grâce à un badge fourni à l’inscription (onglet TARIFS/INSCRIPTION).

Par ailleurs, nous disposons d’un club-house de dernière génération, équipé de douches, vestiaires, sanitaires et d’une salle de détente (munie d’un bar et d’une cuisine).

Les mercredis et samedis, nous proposons pour les enfants, des cours de tennis accessibles et performants avec des professeurs certifiés.

Quant aux adultes, des cours leur sont proposés en fonction de leurs disponibilités, (pour plus d’informations, nous vous conseillons d’aller dans l’onglet: L’ECOLE DE TENNIS).



Le tennis club est situé rue des fleurs 67114 ESCHAU et ses heures d’ouverture au public sont tous les dimanches de 11h à 12h.



