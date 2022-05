Tchadras Hervé KOUKOUI

Titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur ( BTS ) en Informatique Développeur d'Application, je dispose des compétences nécessaires,essentielles pour exercer dans le domaine des télécommunications et de l'informatique comme technicien spécialisé. De plus, ma formation en MASTER Option Génie Informatique fait de moi un élément polyvalent évoluant aussi bien dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. Ma disponibilité est par ailleurs un atout pour un meilleur travail en équipe.



Mes compétences :

Assistance clients

Réseaux

Commercialisation des produits techniques

Assistance utilisateurs

Helpdesk

Informatique

Equipements Hightec

Développement web

Conception UML

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows

Internet

Télécommunications