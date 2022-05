Tchape ONG

Qui Nous sommes nous?



Nous sommes une ONG à but non lucratif dénommée Tchad Agir Pour l’Environnement (TCHAPE), dont le siège est à Genève. Dotée du statut consultatif spécial par le Conseil Economique et Social des Nations Unies et le FEM.



En Suisse: Nous faisons de l’information et la sensibilisation du public Suisse et international sur la désertification, sur l’évaporation des eaux de surface du lac Tchad, sur la collecte des fonds pour la réalisation de notre projet de reboisement des berges du lac Tchad et sur notre

participation aux différents travaux de conseil de droit de l’homme à Genève, aux conférences sur le développements durable et la désertification, aux foires et expositions sur l’environnement et le développement durable et des énergies renouvelables, dans la possibilité des nos moyens bien sûr.



Au Tchad : Notre objectif principal est de reboiser les rivages du lac Tchad, promouvoir l’énergie solaire, former une équipe pilote sur place et sensibiliser la population locale sur les conséquences de la désertification, collaborer avec les chefs des villages locaux pour permettre la réalisation et le suivi de nos projets de reboisement sur le terrain. Pour ce faire une concertation permanente avec la population doit être recherchée pour faire avancer des solutions partagées sur les grandes questions environnementales. Aussi pour aider à la prise de conscience, mais aussi à la prise de décision individuelle , il faut que chacun bénéficie d’une meilleure information, d’une sensibilisation plus grande aux réalités, voire dans certain cas d’une éducation à certains enjeux de l’environnement visant à faire naître dès le plus jeune âge des aptitudes et des attitudes responsables vis-à-vis de l’environnement.



Chaque arbre nouvellement planté est un bénéfice pour le climat vu qu’il retient du CO2 nuisible à l’environnement. En effet chaque arbre en croissance absorbe du CO2 et contribue à diminuer le réchauffement de notre planète. Le CO2 émis par tout processus de combustion, est un gaz à effet de serre se répandant dans l’atmosphère et provoquant des changements climatiques tels que la fonte des glaciers, les inondations et les tempêtes dévastatrices.



Pour plus d’informations, n'hésitez pas visitez notre site:Array



Abdoulaye et Dr N’DEURBELAOU

TCHAD AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT (TCHAPE)

Pour les dons et parrainage notre : C.C.P. 17-625707-9 Lausanne

tchape3@yahoo.fr et bemba@tchape.org