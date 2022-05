Tchaye Du Christ TCHAYE

Je me nomme ISSIAKA DOSSO, jeune ivoirien dynamique, rigoureux, ponctuel et très respectueux. j'exerce dans le domaine de la mécanique diesel et surtout chauffeur. j'ai fais preuve dans plusieurs entreprises en Cote d'Ivoire tels que BANLAW AFRICA, SAPE DE LAME et biens d'autres. j'ai conduis des hautes personnalités en Cote d'Ivoire. j'ai une grande expérience dans le domaine de la conduite auto. je vous servirez avec abnégation si ma requette attire votre attention.



Mes compétences :

mécanique( pompe injection diesel

chauffeur auto)