Je me nomme apres SORO Tcheregnimin Mamadou après avoir obtenu mon BAC A2 série j'ai été admis au Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S) en Gestion Commerciale et fais des stages en entreprises et a present je suis a la recherche d'un emploi



Mes compétences :

Anglais

Espagnol