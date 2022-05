Je suis un jeune TOGOLAIS de 30ans. je vie au BURKINA FASO. Je suis un Pintre, Conducteur. et je suis tres passionné d'ètre très riche pour pouvoire aider les autres mème banir la pauvrété. le pourquoi je me bat beaucoup et je me donne à fon just pour tand la main aux autres.



Mes compétences :

Conducteur

Peintre Bâtiment