Tchi-Huoi LIM

De Juin 2015 à Octobre 2015 : Responsable Technique De Cashmag Coustenoble

•Encadrement d’une équipe de 3 Techniciens Itinérants

•Gestion des tournées d’installations et de maintenances des 3 Techniciens Itinérants

•Gestion du planning des installations sur site auprès des clients

•Installation, livraison de matériel informatique (tels que PC Fixe, PC Portable, Serveur, Caisse Enregistreuse, Imprimante, Ecran etc) et de Câblage auprès des clients

•Maintenance et dépannage du matériel sur site et au siège

•Support téléphonique auprès des clients

•Gestion complète d’installations complexes auprès des clients

•Référent Technique pour les 3 Techniciens Itinérants



De Mai 2011 à Novembre 2013 : Responsable de la Mise en Production au siège d’OPTIC2000

•Encadrement d’une équipe de 4 Correspondants Informatiques

•Planification, gestion, test et implantation de demandes de changement de production au sein du Systéme Informatique (tels que Serveurs, PC Fixes, PC Portables, Platines, Serveurs, Imprimantes Locales et Réseaux, Iphone, Périphériques Divers) pour les utilisateurs internes et les associés OPTIC2000 (Magasins)

•Gestion des incidentologies de PC Fixes, de PC Portables, de tous les Logiciels, d’Imprimantes Locales et Réseaux, de Périphériques Réseaux, d’Accès Internet et Intranet

•Support technique pour les utilisateurs internes

•Gestion en priorité des incidentologies des utilisateurs VIP (directeurs et nomades)

•Gestion des masters sur les PC Fixes, PC Portables utilisés en interne

•Gestion des Profils Utilisateurs sous Active Directory (création, modification, droits d’accès)

•Gestion des Boites aux Lettres sous Exchange (création, modification, droits d’accès)

•Gestion des Files d’Impressions

•Référent Technique pour les Techniciens Itinérants



D’Octobre 1998 à Avril 2011 : Correspondant Informatique Junior puis Sénior au siège d’OPTIC2000

•Support technique pour les utilisateurs internes et pour les associés OPTIC2000

•Administration des serveurs internes ( De Windows NT à Windows 2003)

•Gestion des installations et des incidentologies de PC fixes, de PC portables, des logiciels, d’imprimantes locales et réseaux et de périphériques réseaux



De Juin 1993 à Septembre 1998 : Technicien Support SAV chez Saari/Sage (éditeur de progiciels de gestion)

•Réparation de bases de données clientèles (comptabilité, paie, gestion commerciale)

•Interventions techniques sur sites des clients aux niveaux de leurs bases de données



De Janvier 1992 à Juin 1993 : Contrôleur Qualité Logiciel chez Saari/Sage (éditeur de progiciels de gestion)

•Participation à l’élaboration des cahiers de charges sur les gammes de produits de la paie et du debugging



Mes compétences :

Réparation PC bureau et portable

ITIL Foundation V2

Microsoft Windows Seven

Diagnotics Matériels PC, PC PORTABLE

Microsoft Windows XP

Microsoft Office

Sage Accounting Software

PC Hardware

SAP

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Landesk

Active Directory

Isilog

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server