Tdnd.tel PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Télésecrétaire indépendante installée depuis Septembre 2013, je me suis spécialisée dans la permanence téléphonique et la gestion d'agenda, dans le médical, paramédical et juridique.



Depuis mon installation, j'ai eu la gestion de différentes spécialités (généralistes, dermatologues, pneumologues, ...). Voir la liste complète sur mon siteArray



Prestations :



- Permanence téléphonique

- Gestion d'agenda

- Retranscription de comptes rendus et courriers



Horaires :



Du lundi au vendredi, de 8H00 à 20H00

Le samedi, de 8H00 à 12H00



Je vous invite à vous rendre sur mon siteArray



Pour plus d'informations, je suis disponible par téléphone au 09 73 01 36 00 ou par mail à contact@tdnd-tel.fr



A bientôt !



Mes compétences :

prise de rendez-vous

Accueil téléphonique

Gestion d'agenda