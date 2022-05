Around the Méditerranée on a boat

Spain, France, Italy, Adriatic Sea, Greece, Turkey, Israel, etc

Cyprus, Corsica, Sardegna, Malta, Sicilia, Balearic islands etc

http://www.viadeo.com/profile/0021p34ih6uiz8lg?¤tab=mininews

No hitch-hiking.



Teague Sparrow (Tig's for friends)



Mes compétences :

Captain