Team PREMIUM

Notre agence de Transport propose une gamme de Transports pour tous :

- Transport Privé : navettes aéroports et gares en ile de France

- Transport d'affaires : Entreprises , collectivités , associations

- Transport de Tourisme : Visites Touristiques , parcs d'attraction



Nos Avantages :



- Course au forfait : Prix fixe annoncé à l'avance

- Temps d'approche non facturé

- Pas de suppléments ( bagages , 4ème passager )

- Tous nos chauffeurs sont vêtus d'un costume et vous accueillent dans des berlines haut de gamme

- durant votre trajet , vous aurez à disposition :

Bouteilles d'eau , magazines , journaux , IPad avec accès internet



Mes compétences :

Service de Transport avec Chauffeur

Service de Limousine