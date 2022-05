Team Solar BRETAGNE

La TeamSolarBretagne est une association regroupant 10 établissements académiques de Bretagne ( IUT, lycées, écoles d'ingénieurs, école d'architecture, école de commerce, ...) pour travailler ensemble sur un projet : la réalisation d'un prototype de maison la moins énergivore et la plus écologique pour le territoire Breton.

Ce projet illustre la compétence et l’engagement des acteurs du territoire en ses divers acteurs, dans leur volonté de lutte contre le réchauffement climatique, de respect de l’environnement, de maîtrise de l’énergie et du mieux-vivre des siens.

La TeamSolarBretagne participera au concours mondial Solar Decathlon.



Plus d'informations sur le site web : teamsolarbretagne.fr



