Teaminside PARIS

Désormais le « web » est au coeur de l’ensemble des services de l’entreprise. Partout émerge la même nécessité de disposer en interne d’experts, de chefs de projets, de techniciens, de pouvoir travailler en équipe, en somme de se « digitaliser » de l’intérieur.



Pour répondre à ce besoin croissant, nous avons créé TEAMINSIDE, spécialisée dans la mise à disposition d’équipes et de profils internet, web, fixes et mobiles dans les organisations.



Les experts sont nos salariés et travaillent chez vous. Ce mode de fonctionnement vous offre proximité, souplesse, et adaptabilité selon vos besoins et vos plans de charge.



Pourquoi travailler chez nous ?



TEAMINSIDE vous propose une nouvelle manière de travailler; une diversité de missions et cependant la possibilité pour chaque projet de creuser le sujet en étant en immersion chez nos clients.

Rejoindre l’équipe TEAMINSIDE, c’est aussi partager avec les autres membres de l’équipe, la richesse des missions, des formations internes et des moments de convivialité.



Vous êtes en recherche ? Ou êtes en poste et vous vous posez des questions sur votre parcours professionnel ?



Faites vous connaître rapidement ! Nos opportunités peuvent correspondre à votre profil.

Envoyez nous votre cv et rencontrons nous, pour analyser vos désirs de changement !



www.teaminside.fr