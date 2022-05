Teamwill Consulting est un cabinet à taille humaine spécialisé dans le Conseil et l’Intégration autour des métiers du Crédit et des Financements.



Grâce à une équipe d'une centaine d'experts, nous avons développé une connaissance approfondie des problématiques Métier et SI, des processus Front to Back et des principales solutions de ce marché, à savoir Cassiopae, Ekip, Evolan, Miles, IMX, …



Nous avons constitué un portefeuille d'une trentaine de clients en France et à l’international, acteurs majeurs de la banque de détail ou sociétés financières spécialistes du crédit à la consommation, du leasing ou du crédit Automobile.



Teamwill connaît une croissance exceptionnelle depuis ces 5 dernières années et a la volonté d’intégrer verticalement l’ensemble des savoir-faire autour du crédit et financements spécialisés.



Mes compétences :

Intégration du progiciel IMX

Migration Vbank

Intégrateur CASSIOPAE

Intégrateur IMX

Intégrateur EKIP

Intégrateur Miles

Pilotage de projet

Conseil

Tierce Maintenance Applicative

Centre de Services

Infrastructure

Support et Assistance Technique

Intégrateur Evolan