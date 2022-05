Teboul ANTHONY

OFFSHOES Installée dans la ville de LYON depuis 1985 avec 4 boutiques,OFFSHOES est une entreprise specialisée dans les chaussures de marque tendances.

Nous avons voulu mettre à votre service notre experience et notre savoir faire en ouvrant notre vitrine sur le web.

Vous pourrez y retrouver la gamme complete de nos collections choisie avec le plus grand soin pour votre confort et votre plaisir.

Nous nous engageons a accorder la meme rigueur a vos commandes que celle qui a fait notre reputation en boutiques.

Venez surfer en toute confiance,nous sommes à votre disposition.

Notre plaisir:Vous satisfaire!

L'equipe OFFSHOES.



Nos boutiques:

54 RUE DE BREST

69002 LYON

04.78.37.81.33

Horaires d'ouverture : 9h30 - 19h non stop du lundi au samedi



13 RUE VICTOR HUGO

69002 LYON

04.78.38.29.36

Horaires d'ouverture : 9h30 - 19h non stop du lundi au samedi



CENTRE COMMERCIAL PART DIEU

COURS OXYGENE 1ER NIVEAU

69003 LYON

04.37.57.09.33

Horaires d'ouverture : 9h30 - 20h non stop du lundi au samedi



CENTRE COMMERCIAL CONFLUENCE ****

112 COURS CHARLEMAGNE

69002 LYON

09.67.34.11.09

Horaires d'ouverture : 10h - 20h non stop du lundi au samedi



Mes compétences :

Achats responsables

gerant