Tec-Industries SERVICE

TEC-INDUSTRIES



Une présentation vidéo de notre activité :

FR : http://youtu.be/Z6LIKTjfVOk

EN : http://youtu.be/IeUzGggNzpg



Solutions industrielles :



- Solvants de dégraissage

- Solvants de nettoyage

- Agrosolvants

- Lubrifiants industriels

- Aérosols pour la maintenance et la production



http://tec-industries.com/



TEC INDUSTRIES est fortement impliquée dans le développement de technologies participant à la réduction des risques tant pour l'homme que pour son environnement. Cet engagement se traduit dans les gammes de produits que nous proposons à nos Clients et aussi dans la politique de gestion de notre site industriel. Nos laboratoires disposent de moyens humains et matériels qui se traduisent par un grande réactivité aux demandes de nos Clients ainsi que par une politique de lancement régulier de produits novateurs. En appui de nos ressources internes, notre Société entretient un réseau de relations fortes avec de grands laboratoires extérieurs, des comités scientifiques, universités et fournisseurs internationaux au travers de partenariats ciblés.



Certifications

DNV ISO 9001 VERSION 2000

DNV OHSAS 18001

DNV ISO 14001

DNV SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

DNV ISO 14040. Analyses des cycles de vie



Mes compétences :

Production industrielle

Chimie industrielle

Conditionnement

Solvants

Iso 14040

Lubrifiants industriels

Biosolvants

Iso 14001

Dégraissants

Iso 9001

Ohsas 18001

Agrosolvants