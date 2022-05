Tech PARTNERS

TechPartners est une entreprise spécialisée dans la conception de votre Infrastructure Informatique, de l’intégration et le support des équipements qui la composent . Elle supervise à travers son NOC l’intégralité de votre système d’information et manage sa défense . Les NOC/SOC Analystes de TechPartners travaillent 24h/24 pour répodre aux incidents survenant sur les réseaux pour rendre votre SI plus efficace et plus sûr . TechPartners est aussi un fournisseur de produits réseaux et Serveurs pour équiper votre DataCenter (Cisco essentiellement) . Nos ingénieus et Analystes s’occuppent de leur intégration et leur support technique et visent à aider les entreprises à configurer les réseaux les plus performants.